Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Maladzyechna District
  4. Residencial
  5. Jardín

Propiedades residenciales con Jardín en venta en Maladzyechna District, Belarús

;
Maladetchna
50
Krasnienski sielski Saviet
32
Radaskovicki sielski Saviet
35
Aliachnovicki sielski Saviet
21
Mostrar más
32 propiedades total found
Casa en Haradzilauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Haradzilauski sielski Saviet, Belarús
Área 71 m²
Casa confiable y 25 acres en Soltans ❤️ Casa confiable 70.6 metros cuadrados con una parcela…
$11,500
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Miasocki sielski Saviet, Belarús
Casa
Miasocki sielski Saviet, Belarús
Área 46 m²
La casa de 2 plantas, totalmente listo para vivir, madera de borde, exterior de sidra modern…
$19,000
Dejar una solicitud
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Venta una casa sólida y aislada en el pueblo "Azurny-2008", Molodechny distrito de la región…
$11,500
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
en Maladetchna, Belarús
Maladetchna, Belarús
Área 67 m²
La mitad de la casa en Molodechno cerca de la Plaza Vieja ❤️Venta media casa acogedora en 13…
$32,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Miasocki sielski Saviet, Belarús
Casa
Miasocki sielski Saviet, Belarús
Área 35 m²
Dacha con parcela 5 S/T Oro Otoño - Tatarshchizna ❤️Cozy cabaña a 1 km del pt. Tatar. La cas…
$14,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Acogedor chalet con garaje y baño ❤️ Excelente casa de campo en la asociación jardín "Vzgorj…
$15,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
MontbelMontbel
Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 108 m²
Venta una acogedora casa de campo de dos plantas a 40 km de Minsk en la asociación jardín "G…
$29,000
Dejar una solicitud
Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 67 m²
Casa de ladrillo (3 niveles) con planta baja y ático. Veranda, 3 salas de estar y una logia …
$14,500
Dejar una solicitud
Casa en Hranicy, Belarús
Casa
Hranicy, Belarús
Área 43 m²
La casa de su madera, con dos extensiones, en buen estado de vida, muy acogedor y cálido. El…
$29,000
Dejar una solicitud
Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 53 m²
Barato para la venta casa de 2 plantas en el / t "Ranet-1", Molodechnensky distrito de Minsk…
$13,900
Dejar una solicitud
Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Venta una dacha moderna en la dirección Molechno en 36 km de Minsk.La casa está bloqueada, e…
$19,500
Dejar una solicitud
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 80 m²
Excelente casa fuerte de madera, dirección Molodechnen, Estación de tren Bojary, asociación…
$9,500
Dejar una solicitud
Casa en Vytrapauscyna, Belarús
Casa
Vytrapauscyna, Belarús
Área 187 m²
Cottage en los suburbios Molodechno! ❤️Cómoda casa de ladrillo de tres niveles en 67 kilómet…
$189,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 30 m²
Barato para la venta casa de 2 plantas en el / t "Planet 2001", Molodechny distrito de la re…
$12,500
Dejar una solicitud
Casa de campo en Cyscinski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Cyscinski sielski Saviet, Belarús
Área 171 m²
Esta es una casa que te enamorarás a primera vista. La casa de dos plantas se construye segú…
$320,000
Dejar una solicitud
Casa en Liebiadzieva, Belarús
Casa
Liebiadzieva, Belarús
Área 58 m²
Fuerte casa en Lebedevo con una parcela de 30 acres ❤️ Venta de una casa de madera fuerte co…
$22,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 78 m²
Una gran casa en venta en el pueblo de Mozoli, distrito de Molodenchen, región de Minsk. Cas…
$41,000
Dejar una solicitud
Casa en Radashkovichy, Belarús
Casa
Radashkovichy, Belarús
Área 79 m²
Acogedora casa en venta en el corazón de la empresa estatal Radoshkovichi 25 km de Minsk! La…
$43,000
Dejar una solicitud
Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 158 m²
Venta casa de campo para una familia grande y amigable en el pueblo "Gran Dubravushka". Hay …
$27,000
Dejar una solicitud
Casa en Krasnaje, Belarús
Casa
Krasnaje, Belarús
Área 79 m²
Un hogar confiable para la vida y la recreación ❤️ Amplia y confiable casa para vivir cómoda…
$49,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 58 m²
Venta una acogedora casa de campo de dos plantas a 40 km de Minsk en la asociación jardín "S…
$17,000
Dejar una solicitud
Casa en Miasocki sielski Saviet, Belarús
Casa
Miasocki sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Acogedora casa de campo en venta en CT "Verasok", dirección Molodechnen¿Está buscando un lug…
$29,900
Dejar una solicitud
Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 169 m²
Amplia casa en venta en el pueblo de Starinki, en el distrito de Molodechnensky de la región…
$82,000
Dejar una solicitud
Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 108 m²
Venta una acogedora casa de 2 plantas con confort urbano rodeado de bosque! Dirección Molode…
$40,000
Dejar una solicitud
Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 43 m²
Venta casa de campo, casa de ladrillo (42.5 metros cuadrados) en ST "Salud", dirección Molod…
$11,000
Dejar una solicitud
Casa de campo en Maladetchna, Belarús
Casa de campo
Maladetchna, Belarús
Área 300 m²
Venta de dos niveles de superficie de 300 metros cuadrados, ideal para una familia grande. A…
$135,000
Dejar una solicitud
Casa en Maladetchna, Belarús
Casa
Maladetchna, Belarús
Área 132 m²
Gran casa de dos niveles en Molodechno Considere la opción de cambiar para un apartamento en…
$105,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 66 m²
Acogedora casa de campo con una estufa cerca de la estación de tren ❤️Casa de dos niveles pa…
$13,900
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa en Krasnaje, Belarús
Casa
Krasnaje, Belarús
Área 53 m²
Un gran lugar para la relajación, descansar del bullicio y el bullicio. Alrededor de la asoc…
$9,500
Dejar una solicitud
Casa en Palacanski sielski Saviet, Belarús
Casa
Palacanski sielski Saviet, Belarús
Área 63 m²
Log house listo con alojamiento con jardín de 23.38 acres ❤️Acogedora casa de madera bien cu…
$9,800
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram

Tipos de propiedades en Maladzyechna District

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Maladzyechna District, Belarús

con Garaje
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir