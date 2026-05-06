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Propiedades residenciales con garaje en venta en Maladzyechna District, Belarús

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Maladetchna
50
Krasnienski sielski Saviet
32
Radaskovicki sielski Saviet
35
Aliachnovicki sielski Saviet
21
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32 propiedades total found
en Maladetchna, Belarús
Maladetchna, Belarús
Área 67 m²
La mitad de la casa en Molodechno cerca de la Plaza Vieja ❤️Venta media casa acogedora en 13…
$32,000
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Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 45 m²
Acogedor chalet con garaje y baño ❤️ Excelente casa de campo en la asociación jardín "Vzgorj…
$15,900
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Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 108 m²
Venta una acogedora casa de campo de dos plantas a 40 km de Minsk en la asociación jardín "G…
$29,000
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AdriastarAdriastar
Casa en Hranicy, Belarús
Casa
Hranicy, Belarús
Área 43 m²
La casa de su madera, con dos extensiones, en buen estado de vida, muy acogedor y cálido. El…
$29,000
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Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 151 m²
Una casa grande para una familia grande ❤️Si usted ha estado buscando durante mucho tiempo u…
$34,900
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Casa en Liebiadzieva, Belarús
Casa
Liebiadzieva, Belarús
Área 102 m²
Casa con garaje bloque en 25 acres en el centro de Lebedevo. ❤️ Acogedora casa de madera con…
$19,900
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Melrose VillasMelrose Villas
Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 80 m²
Excelente casa fuerte de madera, dirección Molodechnen, Estación de tren Bojary, asociación…
$9,500
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Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 92 m²
Venta una excelente casa de campo en Molodechnensky dirección 32 km de MKAD! Estación de tre…
$18,400
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Casa en Vytrapauscyna, Belarús
Casa
Vytrapauscyna, Belarús
Área 187 m²
Cottage en los suburbios Molodechno! ❤️Cómoda casa de ladrillo de tres niveles en 67 kilómet…
$189,000
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Casa en Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarús
Casa
Liebiedzieuski sielski Saviet, Belarús
Área 93 m²
Casa de ladrillo 93 m2, estufa, chimenea, 9.32 acres, bosque, río ❤️La casa de ladrillo únic…
$16,500
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Casa de campo en Cyscinski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Cyscinski sielski Saviet, Belarús
Área 171 m²
Esta es una casa que te enamorarás a primera vista. La casa de dos plantas se construye segú…
$320,000
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Casa en Liebiadzieva, Belarús
Casa
Liebiadzieva, Belarús
Área 58 m²
Fuerte casa en Lebedevo con una parcela de 30 acres ❤️ Venta de una casa de madera fuerte co…
$22,900
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Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
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Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 78 m²
Una gran casa en venta en el pueblo de Mozoli, distrito de Molodenchen, región de Minsk. Cas…
$41,000
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Casa en Aliachnovicy, Belarús
Casa
Aliachnovicy, Belarús
Área 88 m²
Buena casa con todas las comunicaciones en ag. Olechnovici ❤️ Acogedora casa 87.5 m2 en una …
$64,900
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Casa en Maladetchna, Belarús
Casa
Maladetchna, Belarús
Área 110 m²
Casa 110 m2, 2 niveles, baño, garaje, 9 acres, asfalto ❤️Una acogedora casa de dos niveles d…
$75,000
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Casa en Krasnienski sielski Saviet, Belarús
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Krasnienski sielski Saviet, Belarús
Área 37 m²
La opción ideal para aquellos que buscan no sólo una casa de campo, sino un lugar de poder p…
$10,900
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Casa en Krasnaje, Belarús
Casa
Krasnaje, Belarús
Área 79 m²
Un hogar confiable para la vida y la recreación ❤️ Amplia y confiable casa para vivir cómoda…
$49,900
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Casa en Haradocki sielski Saviet, Belarús
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Haradocki sielski Saviet, Belarús
Área 53 m²
Acogedora casa de campo con garaje rodeado de bosque ❤️Listo para la casa de campo en la aso…
$8,900
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en Maladetchna, Belarús
Maladetchna, Belarús
Área 87 m²
Media casa con parcela y garaje ❤️ La mitad de la casa con su propio check-in. Dirección: G.…
$34,900
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Casa en Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
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Aliachnovicki sielski Saviet, Belarús
Área 169 m²
Amplia casa en venta en el pueblo de Starinki, en el distrito de Molodechnensky de la región…
$82,000
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Casa en Malinouscyna, Belarús
Casa
Malinouscyna, Belarús
Área 46 m²
Casa para vivir y descansar cerca de Molodno ❤️ Casa confiable con muebles, baño y amenidade…
$21,000
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Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
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Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 156 m²
Acogedora casa de campo con baño en ST "Autopilot" - a sólo 38 km de MoscúSi usted está busc…
$19,799
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Casa en Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Radaskovicki sielski Saviet, Belarús
Área 108 m²
Venta una acogedora casa de 2 plantas con confort urbano rodeado de bosque! Dirección Molode…
$40,000
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Casa en Nasilava, Belarús
Casa
Nasilava, Belarús
Área 195 m²
Amplia casa con baño y garaje cerca de Molodechno ❤️Casa de dos niveles con planta baja y to…
$119,000
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Casa de campo en Vytrapauscyna, Belarús
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Vytrapauscyna, Belarús
Área 130 m²
Acogedora casa de campo en el distrito de Molodechnensky ❤️ Cómoda casa de campo con una sup…
$99,900
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Casa en Palacanski sielski Saviet, Belarús
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Palacanski sielski Saviet, Belarús
Área 56 m²
Acogedora casa de campo después de la reconstrucción completa ❤️Se vende una casa de campo c…
$26,500
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Casa de campo en Maladetchna, Belarús
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Maladetchna, Belarús
Área 300 m²
Venta de dos niveles de superficie de 300 metros cuadrados, ideal para una familia grande. A…
$135,000
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Casa en Maladetchna, Belarús
Casa
Maladetchna, Belarús
Área 132 m²
Gran casa de dos niveles en Molodechno Considere la opción de cambiar para un apartamento en…
$105,000
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Casa en Miasocki sielski Saviet, Belarús
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Miasocki sielski Saviet, Belarús
Área 62 m²
Casa con baño y tierra 15 acres, 3 minutos al tren ❤️Casa de bloque cálido 61.8 metros cuadr…
$58,000
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Área 150 m²
Casa de nivel único 150 metros cuadrados en 2 km de Molodechno (D. Raevshchyna) ❤️Amplia cas…
$101,900
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