  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Malabierastavicki sielski Saviet
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Malabierastavicki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento en Malaya Berestovitsa, Belarús
Apartamento
Malaya Berestovitsa, Belarús
Área 107 m²
La mitad de una casa está en venta en Malaya Berestowice. La zona del Consejo de Seguridad N…
$21,000
Parámetros de las propiedades en Malabierastavicki sielski Saviet, Belarús

