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Propiedades residenciales en venta en Lukomlski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa de campo en Lukomlski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Lukomlski sielski Saviet, Belarús
Área 406 m²
Venta es una excelente casa de campo en la orilla del lago en Abuzerye, a 12 km de la ciudad…
$195,000
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