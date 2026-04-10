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Locales comerciales en venta en Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarús

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Oficina 4 984 m² en Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarús
Oficina 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarús
Área 4 984 m²
Piso 1/1
Le ofrecemos una excelente opción para su negocio - un almacén calentado y bien equipado en …
$39,531
VAT
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Propiedad comercial 4 984 m² en Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarús
Área 4 984 m²
Piso 1/1
Le ofrecemos una excelente opción para su negocio - un almacén calentado y bien equipado en …
$39,531
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Almacén 4 984 m² en Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarús
Almacén 4 984 m²
Luhavaslabadski sielski Saviet, Belarús
Área 4 984 m²
Piso 1/1
Le ofrecemos una excelente opción para su negocio - un almacén calentado y bien equipado en …
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