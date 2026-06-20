Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Lyubcha
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Lyubcha, Belarús

;
2 propiedades total found
Propiedad comercial 769 m² en Lyubcha, Belarús
Propiedad comercial 769 m²
Lyubcha, Belarús
Área 769 m²
Número de plantas 2
Propósito - Construcción administrativa y de utilidad. Año de construcción: 1959. Superficie…
$8,003
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 770 m² en Lyubcha, Belarús
Propiedad comercial 770 m²
Lyubcha, Belarús
Área 770 m²
Número de plantas 2
Propósito - El edificio es administrativo y económico. Año de construcción 1959. Superficie …
$8,081
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir