Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Litvienski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Litvienski sielski Saviet, Belarús

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 8 habitaciones en Litvienski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo 8 habitaciones
Litvienski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 8
Área 400 m²
Número de plantas 2
Venta de una finca exclusiva con un baño de gente rodeada de un bosque centenario.La finca s…
$390,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Litvienski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir