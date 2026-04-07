Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Lieliukinski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Lieliukinski sielski Saviet, Belarús

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa en Lieliukinski sielski Saviet, Belarús
Casa
Lieliukinski sielski Saviet, Belarús
Área 82 m²
Venta una casa acogedora de un bar con baño y una parcela de 25 acres a poca distancia del r…
$40,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Lieliukinski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir