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Almacenes en venta en Lida District, Belarús

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Almacén 50 m² en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Almacén 50 m²
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 50 m²
Piso 1/1
Venta de almacenes - un objeto para negocios o inversión! Dirección: Grodno region, Lida dis…
$147,549
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