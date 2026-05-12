Apartamentos con garaje en venta en Liadski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento 2 habitaciones en Liadski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 2 habitaciones
Liadski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 2
Área 38 m²
Piso 1/2
Ubicación:Chervensky distrito, Khutor. 60 km de Moscow Ring Road (50 minutos en taxi a Mogil…
$12,400
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