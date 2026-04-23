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Apartamentos en venta en Liadski sielski Saviet, Belarús

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Apartamento en Liadski sielski Saviet, Belarús
Apartamento
Liadski sielski Saviet, Belarús
Área 38 m²
Ubicación: Chervensky distrito, Khutor. 60 km de Moscow Ring Road (50 minutos en taxi a Mogi…
$12,500
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