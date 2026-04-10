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Almacenes en venta en Lasanski sielski Saviet, Belarús

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Almacén 1 387 m² en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Almacén 1 387 m²
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 1 387 m²
Piso 1/1
Venta de locales de producción y almacén en un lugar convenienteDirección: D. Kuta (cerca de…
$155,000
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