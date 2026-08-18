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Locales comerciales en venta en Lasanski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 100 m² en Lasanski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 100 m²
Lasanski sielski Saviet, Belarús
Área 100 m²
Venta de parcela de 1,6 hectáreas (160 acres) en Guya (Stalin Line), distrito de Minsk, dire…
$80,000
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