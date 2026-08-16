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Casas con Jardín en Venta en Krupski sielski Saviet, Belarús

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Casa en Krupski, Belarús
Casa
Krupski, Belarús
Área 64 m²
Acogedora casa en la línea ferroviaria cerca de Krupki, cerca del bosque y el lago. Casa de …
$12,515
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Parámetros de las propiedades en Krupski sielski Saviet, Belarús

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