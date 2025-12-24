Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Krasnadvorski sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Krasnadvorski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Tienda 203 m² en Kryvicy, Belarús
Tienda 203 m²
Kryvicy, Belarús
Habitaciones 2
Área 203 m²
Piso 1/1
Sala de compras 203 m2 en el centro de Ag. Krivichi. ❤️ Se ofrece a la venta una sala de ope…
$16,000
Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
