  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Klinocki sielski Saviet
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Klinocki sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Propiedad comercial 19 m² en Turec, Belarús
Propiedad comercial 19 m²
Turec, Belarús
Habitaciones 1
Área 19 m²
Piso 1/1
Locales administrativos en venta con entrada independiente y vestíbulo.Las ventanas y las pu…
$10,900
