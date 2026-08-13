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Propiedades residenciales en venta en Kapacevicki sielski Saviet, Belarús

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Casa en Kapacevicki sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapacevicki sielski Saviet, Belarús
Área 54 m²
Casa de madera fiable rodeada de bosque! ❤️Amplia casa de madera con ubicación conveniente y…
$11,500
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Parámetros de las propiedades en Kapacevicki sielski Saviet, Belarús

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