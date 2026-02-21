Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Kamienski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Kamienski sielski Saviet, Belarús

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Kamienski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Kamienski sielski Saviet, Belarús
Complejo solariega de primera clase en la orilla del lago Ostrovno Ubicación: Vitebsk región…
$350,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Kamienski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir