Apartamentos con Jardín en venta en Raión de Kámieniets, Belarús

Kámieniets
17
Rasnianski sielski Saviet
9
Vysokaye
9
Bielaviezski sielski Saviet
9
2 propiedades total found
Apartamento en Abiarouscyna, Belarús
Apartamento
Abiarouscyna, Belarús
Área 34 m²
Lote 8982. Apartamento dedicado en un edificio residencial bloqueado en el pueblo de Oberovs…
$7,000
Apartamento en Kamieniuki, Belarús
Apartamento
Kamieniuki, Belarús
Área 135 m²
Lote 8917. Parte de la casa en el Bosque de Belovezhskaya.Solicitar información más detallad…
$58,000
Parámetros de las propiedades en Raión de Kámieniets, Belarús

