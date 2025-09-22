Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Kalodziezski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Garaje

Casas con garaje en Venta en Kalodziezski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa en Nataljeusk, Belarús
Casa
Nataljeusk, Belarús
Área 142 m²
Casa 2020 con 3 habitaciones espaciosas y luminosas (16.9 m2, 17.6 m2, 15.9 m2), un amplio s…
$265,000
