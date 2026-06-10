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Locales comerciales en venta en Jalizauski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 9 999 m² en Jalizauski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 9 999 m²
Jalizauski sielski Saviet, Belarús
Área 9 999 m²
Número de plantas 4
Venta de producciónAddress: Mogilev region, Osipovichi district, RP Elizovo, Kalinin str. 6S…
$977,000
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