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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Hrodna District, Belarús

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Kapciouski sielski Saviet
16
Padlabienski sielski Saviet
7
Putryskauski sielski Saviet
3
Aziorski sielski Saviet
4
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12 propiedades total found
Casa en Grodno, Belarús
Casa
Grodno, Belarús
Área 14 m²
Una casa de campo bien cuidada está en venta.Dirección: ST Forestry 2, Gozhsky S/S.Caracterí…
$14,769
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Casa en Viercialiskauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Viercialiskauski sielski Saviet, Belarús
Área 61 m²
Venta casa de madera de una planta en el distrito de Grodno, Vertelishkovsky S/S, Rydeli. Ca…
$17,865
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Casa en Kapciouka, Belarús
Casa
Kapciouka, Belarús
Área 234 m²
Si quieres paz, tranquilidad y privacidad, y al mismo tiempo un estilo de vida cómodo, te of…
$78,657
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa en Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Área 24 m²
Una parcela de tierra con una casa de campo a 11 km de Grodno está a la venta.Ubicación: Gro…
$21,871
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Casa en Padlabienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Padlabienski sielski Saviet, Belarús
Área 24 m²
Casa de jardín de bloques en venta en ST Dubrava, distrito de Grodno, cerca del pueblo de Ca…
$10,288
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Casa en Grodno, Belarús
Casa
Grodno, Belarús
Área 83 m²
Excelente casa de campo con un baño bajo un techo en ST "Pogorany" (Koptevsky S/S), a 7 km d…
$71,355
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TekceTekce
en Aziory, Belarús
Aziory, Belarús
Área 27 m²
En venta media casa - apartamento aislado de 2 habitaciones en la calle. Nuevo, 9 en medio d…
$18,917
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Casa en Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Área 102 m²
Ubicación: Pequeño Olshanka, Lesnaya str.Información general sobre la casa: estructura de ca…
$104,610
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Casa en Parecki sielski Saviet, Belarús
Casa
Parecki sielski Saviet, Belarús
Área 31 m²
Venta casa de campo en un bosque conífero cerca del lago más limpio Milk en la región de Gro…
$9,625
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Casa en Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Área 163 m²
Una casa a 5 kilómetros de Grodno.Ubicación e infraestructura: Bielorrusia, Grodno región. D…
$95,915
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Casa en Putryski, Belarús
Casa
Putryski, Belarús
Área 77 m²
Venta una acogedora casa residencial con baño en ag. Travellers of the Grodno region with a …
$105,000
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Casa en Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Casa
Kapciouski sielski Saviet, Belarús
Venta casa cerca de Grodno en ST "Energetik-2".La parcela en propiedad privada, 6 acres, val…
$15,267
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Tipos de propiedades en Hrodna District

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Hrodna District, Belarús

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con Piscina
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