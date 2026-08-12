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Propiedades residenciales en venta en Khalopenichy, Belarús

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1 propiedad total found
Casa 2 habitaciones en Khalopenichy, Belarús
Casa 2 habitaciones
Khalopenichy, Belarús
Habitaciones 2
Área 54 m²
Número de plantas 1
Terrenos de inversión en el pueblo urbano de Holopenichy cerca del lago Selyava (Deyanovshch…
$7,000
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