  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Hlusanski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Hlusanski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Hlusanski sielski Saviet, Belarús
Casa 3 habitaciones
Hlusanski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 57 m²
Número de plantas 1
Venta casa de madera en el pueblo de Glusha, a sólo 25 km de la ciudad de Bobruisk. Todos lo…
$5,000
Parámetros de las propiedades en Hlusanski sielski Saviet, Belarús

Baratos
De lujo
