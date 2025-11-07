Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Fanipal
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Almacén

Arrendamiento a largo plazo almacenes en Fanipal, Belarús

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 750 m² en Fanipal, Belarús
Almacén 750 m²
Fanipal, Belarús
Habitaciones 1
Área 750 m²
Piso 1
Nuevo almacén en Fanipol, Zavodskaya str. 41 D El área total es de 750 metros cuadrados. Al…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir