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Almacenes en venta en Fanipalski sielski Saviet, Belarús

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Almacén 1 432 m² en Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Almacén 1 432 m²
Fanipalski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 1 432 m²
Piso 1/1
Ponemos a su atención un complejo de almacén completamente nuevo de clase "A", ubicado en la…
$1,22M
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