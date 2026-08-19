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Locales comerciales en venta en Dzivinski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 349 m² en Dzivin, Belarús
Propiedad comercial 349 m²
Dzivin, Belarús
Área 349 m²
Piso 1/1
Centro de Recreación en la propiedad en el lago Luban cerca de Ag. Divin de Kobrin distrito …
$191,148
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Producción 293 m² en Dzivinski sielski Saviet, Belarús
Producción 293 m²
Dzivinski sielski Saviet, Belarús
Área 293 m²
Edificio de producción y almacén (propósito - un edificio de servicios comunitarios especial…
$9,321
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