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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
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5 propiedades total found
en Dubrounia, Belarús
Dubrounia, Belarús
Área 51 m²
Apartamento en venta en una casa de ladrillo cerca del lago en el pueblo de Dubrovnia. La ca…
$29,500
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Casa en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 46 m²
Una casa en venta en Novoselki es una excelente opción para aquellos que buscan espacio, sil…
$19,900
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Casa en Piersamajski, Belarús
Casa
Piersamajski, Belarús
Área 62 m²
¿Está buscando un lugar tranquilo cerca de la ciudad? Esta casa es una opción ideal para una…
$19,900
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
en Dubrounia, Belarús
Dubrounia, Belarús
Área 115 m²
En las inmediaciones de la ciudad, se vende una media casa (4 habitaciones) con una superfic…
$27,000
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Casa en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Casa
Dubrovienski sielski Saviet, Belarús
Área 51 m²
Granja en venta en las afueras de Lida en Pridybayly, a 5-10 minutos en coche de la ciudad s…
$5,900
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Parámetros de las propiedades en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús

con Garaje
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De lujo
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