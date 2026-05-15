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Propiedades residenciales con garaje en venta en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús

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casas independientes
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2 propiedades total found
Casa en Piersamajski, Belarús
Casa
Piersamajski, Belarús
Área 62 m²
¿Está buscando un lugar tranquilo cerca de la ciudad? Esta casa es una opción ideal para una…
$19,900
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en Dubrounia, Belarús
Dubrounia, Belarús
Área 115 m²
En las inmediaciones de la ciudad, se vende una media casa (4 habitaciones) con una superfic…
$27,000
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Parámetros de las propiedades en Dubrovienski sielski Saviet, Belarús

con Jardín
Baratos
De lujo
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