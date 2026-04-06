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Casas en Venta en Douhauski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Douhauski sielski Saviet, Belarús
Casa de campo
Douhauski sielski Saviet, Belarús
Área 173 m²
Casa de dos niveles en Melkovichi, 173 metros cuadrados ❤️ Excelente casa de dos niveles con…
$129,000
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Casa en Douhauski sielski Saviet, Belarús
Casa
Douhauski sielski Saviet, Belarús
Área 57 m²
Casa con todas las comunicaciones en la región de Mazur, distrito de Soligorsky. ❤️ La casa …
$45,500
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