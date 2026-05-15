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Casas de campo con Jardín en venta en Ciurliouski sielski Saviet, Belarús

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Casa de campo en Nasilava, Belarús
Casa de campo
Nasilava, Belarús
Área 211 m²
Hermosa casa con reparaciones de alta calidad, cerca de Molodechno. Es posible cambiar por u…
$153,000
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Parámetros de las propiedades en Ciurliouski sielski Saviet, Belarús

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