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Locales comerciales en venta en Cimkavicki sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 537 m² en Cimkavicy, Belarús
Propiedad comercial 537 m²
Cimkavicy, Belarús
Área 537 m²
Número de plantas 2
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$258,104
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