Tiendas en venta en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

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Tienda 700 m² en Chaciezyna, Belarús
Tienda 700 m²
Chaciezyna, Belarús
Área 700 m²
Piso 1/1
Superficie total de 700 metros cuadrados, altura de techo de 6 metros, dos puertas de secció…
$3,500
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