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Locales comerciales en venta en Chaciezynski sielski Saviet, Belarús

7 propiedades total found
Tienda 700 m² en Chaciezyna, Belarús
Tienda 700 m²
Chaciezyna, Belarús
Área 700 m²
Piso 1/1
Superficie total de 700 metros cuadrados, altura de techo de 6 metros, dos puertas de secció…
$3,500
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Almacén 700 m² en Chaciezyna, Belarús
Almacén 700 m²
Chaciezyna, Belarús
Área 700 m²
Piso 1/1
$3,500
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Propiedad comercial 14 m² en Chaciezyna, Belarús
Propiedad comercial 14 m²
Chaciezyna, Belarús
Área 14 m²
Piso 1/3
Precio en demanda
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Propiedad comercial 14 m² en Chaciezyna, Belarús
Propiedad comercial 14 m²
Chaciezyna, Belarús
Área 14 m²
Piso 1/3
Oficina + almacén (producción) local con terraza y loggia ubicado en un edificio separado co…
Precio en demanda
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Oficina 14 m² en Chaciezyna, Belarús
Oficina 14 m²
Chaciezyna, Belarús
Área 14 m²
Piso 1/3
Precio en demanda
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Almacén 480 m² en Chaciezyna, Belarús
Almacén 480 m²
Chaciezyna, Belarús
Habitaciones 1
Área 480 m²
Piso 1/1
Gran almacén de 480 metros cuadrados en un área protegida cerca de Minsk ❤️Espacioso almacén…
$448,000
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Agencia
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Idiomas hablados
English, Русский
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Oficina 167 m² en Chaciezyna, Belarús
Oficina 167 m²
Chaciezyna, Belarús
Área 167 m²
La oficina se vende en ag. Hatezhino st. Central 10b/10 en el territorio del complejo Office…
$164,800
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