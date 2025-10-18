Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Cerninski sielski Saviet
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Cerninski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Tienda 116 m² en Cerninski sielski Saviet, Belarús
Tienda 116 m²
Cerninski sielski Saviet, Belarús
Área 116 m²
Piso 1
El edificio no es residencial (nombre - tienda) con una superficie total de 116.2 metros cua…
$11,000
