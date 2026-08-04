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Propiedades residenciales en venta en Bobr, Belarús

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1 propiedad total found
Casa en Bobr, Belarús
Casa
Bobr, Belarús
Área 70 m²
Casa de ladrillo en un hermoso lugar para relajarse y llenar la energía de la naturaleza, ce…
$25,983
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