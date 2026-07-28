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Locales comerciales en venta en Blonski sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 475 m² en Blonski sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 475 m²
Blonski sielski Saviet, Belarús
Área 475 m²
Número de plantas 1
El edificio escolar está a la venta en una gran parcela de 1,4 hectáreas. El edificio debe s…
$124,978
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