Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Barysaw District
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Jardín

Casas de campo con Jardín en venta en Barysaw District, Belarús

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo en Borisov, Belarús
Casa de campo
Borisov, Belarús
Área 457 m²
Amplia casa de tres plantas, totalmente listo para vivir, con todas las comodidades. Situado…
$200,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Barysaw District, Belarús

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir