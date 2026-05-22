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Casas con piscina en Venta en Baránavichi, Belarús

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Casa en Baránavichi, Belarús
Casa
Baránavichi, Belarús
Área 307 m²
En venta una casa muy hermosa y espaciosa en un lugar tranquilo y acogedor, con todas las co…
$216,784
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Parámetros de las propiedades en Baránavichi, Belarús

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