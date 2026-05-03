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Propiedades residenciales con Jardín en venta en Baránavichi, Belarús

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apartamentos
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18
1 propiedad total found
en Baránavichi, Belarús
Baránavichi, Belarús
Área 46 m²
Parte de la casa (tiene el estado de un apartamento) 2025 p.m.! ¡Las comunicaciones son cent…
$51,000
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