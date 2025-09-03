Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Baránavichi
  4. Comercial
  5. Almacén

Almacenes en venta en Baránavichi, Belarús

bienes raíces comerciales
9
Almacén Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Almacén 245 m² en Baránavichi, Belarús
Almacén 245 m²
Baránavichi, Belarús
Habitaciones 10
Área 245 m²
Piso 1/4
Dulce de pleno derecho en un moderno centro comercial "Raduzhny" 245 m con un sistema de ext…
$235,000
Dejar una solicitud
Almacén 5 167 m² en Baránavichi, Belarús
Almacén 5 167 m²
Baránavichi, Belarús
Área 5 167 m²
Piso 1/2
Venta del complejo de producción (ex fábrica de muebles) en el centro de Baranovichi. Brest …
$990,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir