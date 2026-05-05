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Locales comerciales en venta en Bahusevicki sielski Saviet, Belarús

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Propiedad comercial 100 m² en Bahusevicki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 100 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 7
Área 100 m²
Número de plantas 1
Mansión acogedora en un lugar tranquilo! ¡50 acres de tierra! Situado en Ostrovsky Transport…
$275,000
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Propiedad comercial 50 m² en Bahusevicki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 50 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 4
Área 50 m²
Piso 1/1
Mansión acogedora en un lugar tranquilo! ¡20 acres de tierra! Situado en Ostrovsky Transport…
$140,000
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Propiedad comercial 100 m² en Bahusevicki sielski Saviet, Belarús
Propiedad comercial 100 m²
Bahusevicki sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 7
Área 100 m²
Número de plantas 1
Mansión acogedora en un lugar tranquilo! ¡50 acres de tierra! Situado en Ostrovsky Transport…
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