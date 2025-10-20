Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Belarús
  3. Babruisk
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Babruisk, Belarús

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Babruisk, Belarús
Casa de campo 3 habitaciones
Babruisk, Belarús
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 227 m²
Número de plantas 2
$100,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Babruisk, Belarús

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir