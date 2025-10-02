Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Belarús
  3. Asviejski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Asviejski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Casa 1 habitación en Asviejski sielski Saviet, Belarús
Casa 1 habitación
Asviejski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 2
$17,200
Parámetros de las propiedades en Asviejski sielski Saviet, Belarús

