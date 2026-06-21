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Locales comerciales en venta en Asipovichy, Belarús

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2 propiedades total found
Propiedad comercial 34 m² en Asipovichy, Belarús
Propiedad comercial 34 m²
Asipovichy, Belarús
Área 34 m²
En venta se encuentra un pabellón comercial situado en la zona de FOC "Muscule", distrito de…
$17,900
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Tienda 34 m² en Asipovichy, Belarús
Tienda 34 m²
Asipovichy, Belarús
Habitaciones 1
Área 34 m²
Piso 1/1
Ventas del pabellón de compras. ubicado en el área de FOK "Muscul", el área de BAM en. Osipo…
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