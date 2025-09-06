Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Belarús
  3. Adelski sielski Saviet
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Adelski sielski Saviet, Belarús

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Adelski sielski Saviet, Belarús
Apartamento 3 habitaciones
Adelski sielski Saviet, Belarús
Habitaciones 3
Área 79 m²
Piso 1/2
El apartamento está situado en la primera planta de una casa de dos pisos.Área : SNB - 79 me…
$35,000
Parámetros de las propiedades en Adelski sielski Saviet, Belarús

