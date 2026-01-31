Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Zell am See
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Zell am See, Austria

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See en Zell am See, Austria
Unique grand hotel resort in ski area of Zell Am See
Zell am See, Austria
Área 9 000 m²
Número de plantas 6
Una oportunidad única - súper popular Zell am See ofrece 245 habitaciones resort para la ven…
$27,03M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir