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Hoteles en venta en Tirol, Austria

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6 propiedades total found
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4**** en Maurach, Austria
Wonderful recently built hotel in Achensee area, 4****
Maurach, Austria
Área 1 664 m²
Número de plantas 5
Excelente hotel boutique 4**** en el valle de Achensee, a poca distancia de Maurach.Hotel es…
$13,51M
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Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price! en Natters, Austria
Rare ski area hotel for sale in Innsbruck area, for reasonable price!
Natters, Austria
Área 1 075 m²
Número de plantas 4
Increíble hotel de la región de esquí 3*** en la zona de Innsbruck!El hotel ofrece 23 habita…
$3,76M
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Hotel 2 500 m² en Innsbruck, Austria
Hotel 2 500 m²
Innsbruck, Austria
Habitaciones 40
Área 2 500 m²
Tirol, Austria – destino alpino establecido todo el año. El código postal indicado se utiliz…
$6,80M
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4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen! en Arzl im Pitztal, Austria
4**** hotel of 33 rooms in Zugspitze area, close to Garmisch-Partenkirchen!
Arzl im Pitztal, Austria
Habitaciones 33
Área 2 661 m²
Número de plantas 4
Hotel de 4 estrellas en venta en Arzl im Pitztal, Austria!¡A pocos km de Zugspitze y Garmisc…
$3,41M
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Hotel 2 309 m² en Imst, Austria
Hotel 2 309 m²
Imst, Austria
Habitaciones 35
Área 2 309 m²
TyrolVenta es una joya histórica excepcional en el corazón de Tyrol. El tradicional Schlossh…
Precio en demanda
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Hotel 6 200 m² en Kitzbuhel, Austria
Hotel 6 200 m²
Kitzbuhel, Austria
Habitaciones 77
Área 6 200 m²
$42,55M
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