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Hoteles en venta en Estiria, Austria

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Hotel 3 000 m² en Graz, Austria
Hotel 3 000 m²
Graz, Austria
Habitaciones 50
Área 3 000 m²
Por razones de confidencialidad, la ubicación publicada no corresponde a la ubicación real d…
$4,38M
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Hotel 1 200 m² en Bad Loipersdorf, Austria
Hotel 1 200 m²
Bad Loipersdorf, Austria
Habitaciones 20
Área 1 200 m²
RaumFürstenfeld,naheThermeLoipersdorfNo obstante, no cabe duda de que no hay información sob…
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Hotel 7 560 m² en Bad Loipersdorf, Austria
Hotel 7 560 m²
Bad Loipersdorf, Austria
Habitaciones 20
Área 7 560 m²
Descubra este encantador hotel boutique de 4 estrellas Garni, rodeado idílicamente de prados…
$2,32M
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