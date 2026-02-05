Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Sankt Michael im Lungau
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Sankt Michael im Lungau, Austria

bienes raíces comerciales
3
Hotel Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area! en Katschberg, Austria
Recently built 4**** star ski area hotel in Katschberg area!
Katschberg, Austria
Área 3 600 m²
Número de plantas 6
Excelente Hotel de 4**** estrella de la zona de esquí superior en la región de KATSCHBERGHÖH…
$18,80M
Dejar una solicitud
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area! en Katschberg, Austria
Perfect 4**** star hotel in Katchberghohe area!
Katschberg, Austria
Área 4 900 m²
Número de plantas 5
Perfect 4**** hotel estrella en KATSCHBERGHÖHE - con modernización y actualización continuas…
$9,40M
Dejar una solicitud
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area! en Katschberg, Austria
4**** hotel of great investment potential, Katchberg area!
Katschberg, Austria
Área 4 900 m²
Número de plantas 5
Gran hotel reputable en la zona de Katschberghohe con potencial de inversión / expansión!La …
$10,58M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir